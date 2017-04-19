Видаль: Когда Мадрид испугался, рефери начал свое шоу

Полузащитник Баварии Артуро Видаль резко раскритиковал действия арбитра Виктора Кашшаи в поединке против Реала.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией завершился победой Бланкос со счетом 4:2 при весьма неоднозначном судействе венгерской бригады арбитров.

Виктор Кашшаи вместе с помощниками допустили несколько очень грубых ошибок, в том числе засчитав гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда. Сам же Видаль, раздосадованный работой арбитра, был удален с поля за второе предупреждение.

"Когда Мадрид испугался, рефери начал свое шоу", — сказал после матча Видаль.

"Подобный грабеж недопустим в Лиге чемпионов. Мы очень сильно ощутили действия арбитра на себе и удивились".

"Мы хотели пройти дальше, и я очень зол, что исход такого матча был решен арбитром. Он сделал множество ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов".

"Когда судьи позорят вас подобным образом, это действительно сложно принять. Это очень сильно раздражает", — поведал чилиец.

Вместе с Реалом в полуфинал Лиги чемпионов пробился и мадридский Атлетико, обыгравший по сумме двух матчей Лестер со счетом 2:1 (1:0 – первый матч).