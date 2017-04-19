Роналду первым достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов

19 апреля 2017

Криштиану Роналду, - Getty Images

Нападающий мадридского Реала стал единственным игроком в истории Лиги чемпионов, который имеет на своем счету трехзначное число в графе "голы".

Вчерашний хет-трик в ворота Баварии помог Роналду довести свой бомбардирский показатель до фантастических ста мячей в Лиге чемпионов.

Таким образом, португалец выиграл заочную гонку с лидером Барселоны Лионелем Месси, ведь долгое время футбольная общественность с нетерпением ждала, кто же преодолеет данный рубеж первым.

Свой дебютный мяч в самом престижном европейском клубном турнире Роналду забил, выступая за Манчестер Юнайтед. Португалец стал соавтором разгромной победы Красных Дьяволов над Ромой со счетом 7:1. На то, чтобы впервые отличиться в Лиге чемпионов, португальцу понадобилось аж 27 матчей, однако в поединке с римлянами он выстрелил сразу же дублем, и с тех пор стремительно набирал голевые обороты.

Сотым для Роналду стал второй мяч в ответном четвертьфинальном поединке с Баварией. Всего же на счету португальца теперь 101 гол.   

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов всех времен:

Криштиану Роналду – 101 гол (137 игр)

Лионель Месси – 94 гола (114 игр)

Рауль – 71 гол (142 игры)

Ван Нистелрой – 56 голов (73 игры)

Карим Бензема – 51 гол (91 игра)

Тьерри Анри – 50 голов (112 игр)

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