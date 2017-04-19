Реал расправился с Баварией в овертайме

Благодаря хет-трику Криштиану Роналду команда Зинедина Зидана сумела добыть победу в невероятно сложном матче.

Второй матч дуэли между Реалом и Баварией с лихвой оправдал ожидания болельщиков. Поединок выдался просто сумасшедшим как по исполнительскому мастерству команд, так и по накалу страстей. Но не обошлось в этой переполненной медом бочке и без вездесущей ложки дегтя.

Начало поединка полностью осталось за мюнхенцами. Подопечные Карло Анчелотти ринулись вперед в попытке забить быстрый гол, и в первые 15 минут вдавили Реал в его штрафную площадь. Тем не менее, из всего этого преимущества Баварии удалось выжать лишь один момент – прострел Алабы с левого фланга не сумел замкнуть Левандовски, после чего мяч транзитом от Марсело отлетел на правый край к Роббену. Голландец находился в убойной позиции, однако поразить ближнюю девятку ворот Реала не сумел.

Постепенно Мадрид стал забирать мяч под свой контроль, оттеснил соперника на его половину поля и принялся плести свои атакующие комбинации. Из своего территориального преимущества Королевский клуб смог выжать куда больше, нежели Бавария в дебюте матча, создав сразу несколько возможностей для взятия ворот. В одной из быстрых контратак Роналду попросту пожадничал и не покатил мяч на Бензема, который мог подставлять ногу и переправлять круглого в пустые ворота на дальней штанге. Вместо этого португалец решил пробить сам с неудобной позиции, угодив прямо в руки Нойеру. Несколько возможностей забить имел и Тони Кроос, но его удары успешно блокировались защитниками. Кроме того, в одном из эпизодов мастерски сыграл Боатенг, выбив мяч с ленточки ворот после выстрела Рамоса.

Второй тайм Бавария вновь начала сильнее. Оборона Реала все чаще не успевала за действиями грозной атаки гостей, и в одном эпизоде от гола Бланкос спас лишь Марсело, выбивший головой мяч из пустых ворот после удара Роббена. Тем не менее, гол в мадридские ворота был неизбежен.

Все тот же Роббен неожиданно открылся на левом фланге, на скорости вошел в штрафную площадь и спровоцировал на фол Каземиро. С одиннадцатиметровой отметки Левандовски был точен, а мюнхенцы оказались на расстоянии всего одного гола от полуфинала.

Сумев открыть счет, Бавария не помчалась добивать соперника, а решила сыграть размеренно, контролируя мяч и выжидая пока Реал полезет в прессинг и совершит ошибку. Такая тактика желаемого результата гостям не принесла – подопечные Зинедина Зидана двигались очень дисциплинированно, памятуя о том, что счет все еще в их пользу. Мадриду же удалось забить в ответ.

Каземиро перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и навесной передачей нашел в чужой штрафной площади Роналду, который прекрасно пробил головой, не оставив шансов Мануэлю Нойеру.

Не успели игроки Реала порадоваться равному счету на табло, как мяч вновь оказался в их воротах. Серхио Рамос и Кейлор Навас организовали нелепый автогол. Испанский защитник ошибся при приеме, а костариканец в очередной раз потерял рамку.

Ключевой эпизод матча случился на 84-й минуте. Артуро Видаль, уже имеющий в своем пассиве желтую карточку, пошел в очередной рискованный подкат. Арбитр встречи Виктор Кашшаи (чье имя наверняка надолго запомнится болельщикам Баварии) усмотрел в действиях полузащитника грубый фол и наградил его второй желтой карточкой. На повторах видно, что Артуро все же первоначально сыграл в мяч, потому налицо явная ошибка судьи. Тем не менее, нельзя не отметить и опрометчивые действия Видаля, который продолжал играть слишком жестко, как будто позабыв об уже имеющимся у него горчичнике.

До конца основного времени команды доиграли без особого риска. Впереди соперников ожидали два экстра-тайма, в которых отсутствие одного игрока у Баварии сыграло очень важную роль.

Разумеется, находясь в численном преимуществе, мадридцы не собирались доводить дело до послематчевых пенальти, и стали активно идти вперед. Гости же вполне надежно оборонялись, пропустив мяч лишь после грубейшей ошибки судейской бригады. Венгерские арбитры не усмотрели офсайд у Криштиану Роналду, который получил пас от Серхио Рамоса и ударом с левой ноги прошил Мануэля Нойера. Стоит отметить, что эпизод был очень динамичным и достаточно трудным для лайнсмена, однако от этого болельщикам и игрокам Баварии отнюдь не станет легче.

После второго забитого гола в ворота немецкого клуба Реал обрел уверенность и своего уже не упустил, окончательно добив соперника. Сначала Марсело в одиночку разобрался со всей защитой Баварии, выскочил на свидание с Нойером и покатил мяч под хет-трик Роналду, а затем прекрасными индивидуальными действиями отметился Асенсио. Марко накрутил Хуммельса и отправил мяч в дальний угол, установив окончательный счет в матче – 4:2.

В итоге поединок выдался очень захватывающим и невероятно драматичным. В этом матче были красивые голы и досадные ошибки, воля к победе и опустошительное отчаяние. К сожалению, остался от поединка и горький привкус судейских ошибок. Никто не поставит под сомнение тот факт, что Реал заслужил выйти победителем из дуэли с Баварией. Всего лишь хотелось бы, чтобы полуфиналист Лиги чемпионов определился без вмешательства бригады арбитров.

Реал – Бавария 4:2

Голы: Роналду, 76, 105, 109, Асенсио, 112 – Левандовски, Рамос, 78 (атвогол)

Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 114)— Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Роналду

Бавария: Нойер — Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба — Хаби Алонсо (Мюллер,75), Видаль — Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 71) — Левандовски (Киммих, 88)

Предупреждения: Каземиро — Видаль, Алонсо, Роббен, Хуммельс

Удаление: Видаль, 84