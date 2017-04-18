Атлетико выбил Лестер и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Лестер и Атлетико расписали результативную ничью (1:1), которой оказалось достаточно для мадридского клуба.

Первый матч Атлетико и Лестера окончился для подопечных Диего Симеоне с очень комфортным счетом — 1:0. Не позволив забить Лестеру, Матрасники оставили себе хорошие шансы в ответном матче.

Задача Атлетико была ясна — забить хотя бы один гол и довести это противостояние до логичного завершения. Задача Лестера было на порядок сложнее — сыграть слаженно в обороне и забить нужное число голов.

Начало матча выдалось равным. Вопреки ожиданиям, команды не стали играть в закрытый футбол, а поочередно владели инициативой. Но так продолжалось лишь первые 15 минут, после чего гости взяли преимущество в свои руки. При этом, инициатива не заключалась во владении мячом, просто подопечные Симеоне не позволяли Лестеру создать какие-либо моменты у своих ворот.

Сами же гости свой момент нашли в середине тайма. На 26 минуте Филипе Луис навесил с фланга на одинокого Сауля, который головой послал мяч в угол ворот. Тут Шмейхель был бессилен, ну а Лестеру необходимо было забивать три гола.

Забитый гол напрочь успокоил игру. Атлетико попал в комфортную для себя ситуацию и действовал в свойственной для себя манере. При этом, у гостей все равно были некие шансы, чтобы преимущество удвоить, но перерыв зафиксировал минимальный счет.

Во втором тайме Шекспир сделал двойную замену. Особенно обострил игру молодой Чилвелл, который сходу не использовал пару моментов, что простительно для 20-летнего игрока.

Своего Лестер добился на 61 минуте. Тогда все тот же Чилвелл оказался совсем один, но пробил неудачно. К счастью Лестера, в нужном месте оказался Варди, который на добивании расстрелял ворота Облака и вернул интригу.

Вообще, за второй тайм Лестер заслуживает самых высоких похвал. Много моментов создали хозяева и заставили Атлетико поволноваться, но реализация подвела хозяев. Где-то на пути мяча оказывались защитники, где-то точности не хватило. Особенно хороший шанс был у Мареза, который пробил мимо ворот с опаснейшего штрафного.

Примерно за 10 минут до конца Атлетико уже уверовал в свое преимущество и отодвинул игру от ворот. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Подопечные Шекспира провели последние минуты у штрафной гостей, но финальный штурм не завершился реальным шансом для второго гола.

Лестер покидает этот розыгрыш Лиги чемпионов, но болельщики наверняка запомнят эту кампанию на всю жизнь. Английский клуб старался совершить очередное чудо, но уж слишком хорош

Лестер — Атлетико 1:1 (первый матч — 0:1)

Голы: Варди, 61 — Сауль, 26

Лестер: Шмейхель — Симпсон, Морган (Амартей, 84), Беналуан (Чилвелл, 46), Фухс — Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон — Окадаки (Ульоа, 46), Варди

Атлетико: Облак — Хуанфран (Эрнандес, 56), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа, 74) — Сауль, Габи, Хименес, Коке — Феррейра-Карраско (Торрес, 69, Гризманн