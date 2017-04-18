Аллегри: Вряд ли проблемы Барселоны в обороне решились за одну неделю

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

В первом матче Ювентус дома уверенно обыграл Барселону со счетом 3:0.

"Не думаю, что проблемы Барселоны в обороне решились за одну неделю. И мы должны этим воспользоваться", — отметил Аллегри.

"Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что Барселона за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Надо стараться не думать о счете. Завтра мы попытаемся снова выиграть".

"Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У Барселоны есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться. Победа в четвертьфинале — это еще не победа в Лиге чемпионов. Она выведет нас в полуфинал. Это, конечно, существенный шаг на пути в Кардифф. И мы должны сделать этот шаг".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ювентусом состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.