Жардим: Не намерены отказываться от своего стиля

Главный тренер Монако Леонарду Жардим пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

В первом матче подопечные Жардима добыли важную выездную победу со счетом 3:2.

"Ждем того, что Боруссия будет намного сильнее, чем в первом матче. У них в строй вернулись Кастро и Ройс, два очень важных игрока для их команды. Но мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне", — сказал португалец.

"Наша команда провела больше всех матчей в Европе. Думаю, игроки готовы к этому, они хорошо трудятся. Будем стараться играть на максимуме возможностей как в Лиге чемпионов, так и во французской лиге. И это нормально, что мы устали больше, чем те команды, которые проводят меньше матчей".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Монако и дортмундской Боруссией состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.