Фалькао: Было бы ошибкой думать, что мы уже прошли дальше

Нападающий Монако Радамель Фалькао уверен, что в их противостоянии с дортмундской Боруссией еще ничего не решено.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Монако одержал выездную победу над дортмундской Боруссией со счетом 3:2.

"Преимущество в счете на нашей стороне, но мы не должны забывать, что Боруссия — великая команда. Концентрация на игре должны быть максимальная. Было бы ошибкой думать, что мы уже прошли дальше", — заявил Фалькао.

"На старте сезона не многие могли бы предугадать, на какой уровень выйдет наша команда и я лично. Мы должны уважать свои принципы и играть так же, как и на протяжении всего этого сезона. Надеюсь, завтра будет великий день".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Монако и дортмундской Боруссией состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.