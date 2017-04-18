Ройс: Наши шансы с Монако по-прежнему равны

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс оценил шансы своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Монако.

Первый матч, который состоялся в Дортмунде, завершился победой Монако со счетом 3:2.

"По моему мнению, ситуация по-прежнему "50 на 50". Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас", — заявил Ройс.

"В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Монако и дортмундской Боруссией состоится в среду, 19 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.