Иско выйдет в основе Реала, Левандовски и Хуммельс в строю у Баварии

Стали известны стартовые составы на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.

Реал, не имеющий возможности задействовать в матче травмированного Бэйла, предпочел валлийцу Иско, который провел очень сильный матч против хихонского Спортинга в последнем туре Примеры. Отсутствие в стартовом составе Лукаса Васкеса или Марко Асенсио говорит о том, что мадридцы сыграют по схеме 4-4-2.

У Баварии же в стартовый состав вернулись Роберт Левандовски и Матс Хуммельс. При этом сыграет и Жером Боатенг, участие в матче которого находилось под вопросом.

Стартовые составы команд:

Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско, Бензема, Роналду

Запасные: Касилья, Данило, Ковачич, Хамес, Васкес, Асенсио, Мората

Бавария: Нойер — Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба — Хаби Алонсо, Видаль — Роббен, Алькантара, Рибери — Левандовски

Запасные: Ульрих, Бернат, Киммих, Рафинья, Коста, Коман, Мюллер

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.