Сауль: Если кто-то считает, что Атлетико фаворит, то он глубоко ошибается

11 апреля 2017

Сауль, Getty Images

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Лестером.

Мадридский клуб проведет матч с Лестером в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 12 апреля. Начало матча запланировано на 21:45.

"Это сильный соперник. Команда, которая схожа с нами по стилю. Думаю, что это будет захватывающее противостояние равных соперников. Не стоит недооценивать Лестер. Если кто-то считает, что мы явные фавориты, то он глубоко ошибается. Мы ведь имеем дело с действующим чемпионом Англии. Лестеру не хватало стабильности на внутренней арене в текущем сезоне, но это мощная команда, которая в Лиге чемпионов оставила не у дел Севилью и добралась до четвертьфинала", - цитирует Сауля официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Сауль сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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