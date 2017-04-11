Румменигге: Роналду завоевал симпатию многих немцев

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге с большим уважением относится к лидеру Реала Криштиану Роналду.

Румменигге сравнил португальского голеадора с великим немецким футболистом Гердом Мюллером. По мнению Румменигге, после матчей без голов к Мюллеру было такое же отношение со стороны общественности.

"Если ты забиваешь столько голов каждый сезон и получаешь четыре Золотых мяча, то это не может быть случайностью. Помимо этого, Роналду завоевал симпатию многих немцев. Мы всегда считали его великим игроком с интересным характером", — сказал Румменигге.

"Герд Мюллер был таким же. Роналду, как и Мюллер, живет между раем и адом. Мюллер был в небесах, когда забивал 1-3 гола за матч. И попадал в ад, если не забивал сопернику. Таковы те игроки, для которых гол в каждом матче – обычное дело", — констатировал руководитель Баварии.

Ранее Румменигге назвал Реал — клубом номер один в европейском футболе.