Луис Энрике покинул пресс-конференцию после вопроса о судьях

11 апреля 2017

Луис Энрике не понравился вопрос журналиста, Getty Images

Главный тренер Барселоны Луис Энрике не стал отвечать на неудобные вопросы.

Последний матч чемпионата Испании окончился для Барселоны поражением от Малаги со счетом 0:2. Наставник каталонцев Луис Энрике после матча пожаловался на работу судей, что ему припомнили уже на пресс-конференции перед матчем с Ювентусом.

Один из журналистов вспомнил более раннее высказывание Энрике: "Я всегда говорил, что не обсуждаю работу арбитров". Представитель СМИ задал следующий вопрос: "Я помню, что около полутора месяцев назад вы сказали, что легче всего плакать и жаловаться. Изменилась ли ваша позиция из-за одной игры?". 

Луис Энрике спокойно ответил на провокационный вопрос: "Нет" и покинул пресс-конференцию.

Ювентус на домашнем стадионе примет Барселону в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 11 апреля.

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