Луис Энрике покинул пресс-конференцию после вопроса о судьях

Главный тренер Барселоны Луис Энрике не стал отвечать на неудобные вопросы.

Последний матч чемпионата Испании окончился для Барселоны поражением от Малаги со счетом 0:2. Наставник каталонцев Луис Энрике после матча пожаловался на работу судей, что ему припомнили уже на пресс-конференции перед матчем с Ювентусом.

Один из журналистов вспомнил более раннее высказывание Энрике: "Я всегда говорил, что не обсуждаю работу арбитров". Представитель СМИ задал следующий вопрос: "Я помню, что около полутора месяцев назад вы сказали, что легче всего плакать и жаловаться. Изменилась ли ваша позиция из-за одной игры?".

Луис Энрике спокойно ответил на провокационный вопрос: "Нет" и покинул пресс-конференцию.

Ювентус на домашнем стадионе примет Барселону в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 11 апреля.