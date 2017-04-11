Прогноз на матч Атлетико — Лестер от букмекеров

Букмекеры практически не видят шансов у Лестера в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

По мнению букмекеров, в матче Атлетико — Лестер безоговорочным фаворитом является мадридский клуб.

Так, на победу Атлетико букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,3. Победа Лестера оценивается в 10,5. Вероятность ничейного результата оценивается в 5,5.

Букмекеры из конторы William Hill также считают мадридский клуб фаворитом матча и еще меньше верят в Лестер. На успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,3, а на победу Лестера — 11,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 5,0.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико — Лестер состоится в 21:45 12 апреля в Мадриде на стадионе Висенте Кальдерон.