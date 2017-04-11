Дринкуотер: Лестер не будет играть на ничью с Атлетико

Полузащитник Лестера Данни Дринкуотер поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с Атлетико.

Матч Атлетико — Лестер состоится 12 апреля. Начало матча запланированно на 21:45.

"Мы справились с задачей довольно хорошо. Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдем, тем лучше для нас. На данный момент у нас все хорошо", — цитирует Дринкуотер официальный сайт УЕФА.

"Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путевку в полуфинал".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Дринкуотер сыграл 8 матчей.