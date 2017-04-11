Дринкуотер: Лестер не будет играть на ничью с Атлетико

11 апреля 2017

Данни Дринкуотер, Getty Images

Полузащитник Лестера Данни Дринкуотер поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с Атлетико.

Матч Атлетико — Лестер состоится 12 апреля. Начало матча запланированно на 21:45.

"Мы справились с задачей довольно хорошо. Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдем, тем лучше для нас. На данный момент у нас все хорошо", — цитирует Дринкуотер официальный сайт УЕФА.

"Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путевку в полуфинал".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Дринкуотер сыграл 8 матчей.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Эвертон обыграл Лестер, Getty Images 09 апреля 2017 АПЛ. Лестер потерпел первое поражение под руководством Шекспира
Гайтан поможет Атлетико, Getty Images 11 апреля 2017 Гайтан вернулся в строй перед матчем с Лестером
Кевин Гамейро, Getty Images 11 апреля 2017 Гамейро может не сыграть против Лестера
Лестер проиграл Эвертону, Getty Images 09 апреля 2017 Невероятный гол Олбрайтона со штрафного в матче Эвертон — Лестер
Клаудио Раньери, Getty Images 10 апреля 2017 Раньери: Не верю, что игроки Лестера предали меня
Хески верит в Лестер, Getty Images 11 апреля 2017 Хески: Лестер мог бы выиграть Лигу чемпионов
Ромелу Лукаку сравнивает счет в матче, - Getty Images 10 апреля 2017 Эвертон — Лестер 4:2 Видео голов и обзор матча
 
 Rambler's Top100