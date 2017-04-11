Гайтан вернулся в строй перед матчем с Лестером

Полузащитник Атлетико Николас Гайтан успел восстановиться перед важным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против Лестера.

Аргентинский полузащитник Атлетико рисковал пропустить важный матч с Лестером из-за своей болезни.

У Гайтана был артрит на большом пальце левой ноги, однако футболист успел восстановиться. Игрок уже приступил к тренировкам в общей группе.

Футболист провел тренировку без каких-либо жалоб и на 100% готов помочь своей команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Лестера.

С большой вероятностью, футболист попадет в заявку на игру, которая состоится в среду, 12 апреля. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.