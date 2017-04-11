Хески: Лестер мог бы выиграть Лигу чемпионов

Знаковый английский футболист Эмиль Хески поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Лестером.

Опытный английский форвард Эмиль Хески провел шесть лет в Лестере — с 1994 по 2000 годы. Футболист по-прежнему переживает за команду и верит в триумф Лестера в Лиге чемпионов.

"Я полагаю, что у Лестера будут шансы забить, имея в составе таких игроков, как Марез, Варди, Грей, Олбрайтон. Я думаю, у них достаточно мощи, чтобы забить хотя бы один гол", — считает Хески.

"Думаю, что в первом матче будет ничья — 1:1, а затем в родных стенах Лестер сможет диктовать свои условия".

"Я точно не поставлю против Лестера. Последние несколько сезонов они показывали, что способны принимать вызовы и добиваться поставленных целей. Я думаю, они могли бы выиграть Лигу чемпионов", — считает Хески.

"Я ездил в турне с командой по США. Американцы не являются большими фанатами соккера, как они его называют, но все там знают Лестер. Я думаю, что история с победой в Лиге чемпионов посоперничала бы с победой в АПЛ", — рассказал 39-летний игрок.

Поединок Атлетико и Лестера состоится 12 апреля на стадионе Висенте Кальдерон. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.