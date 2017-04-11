Прогноз на матч Бавария — Реал от букмекеров

По мнению букмекеров, Бавария является фаворитом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Букмекеры придерживаются мнения, что Бавария будет иметь преимущество в домашнем матче против Реала.

Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,78. Победа Реала оценивается в 4,2. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,0.

Букмекеры из конторы William Hill еще меньше верят в Реал, но коэффициент на ничейный результат — меньше. Так, на успех Баварии контора принимает ставки с коэффициентом 1,8, а на победу гостей — 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид состоится 11 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.