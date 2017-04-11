Алвес: Уверен, Барселона сейчас скучает по мне

Защитник Ювентуса Дани Алвес прокомментировал свой уход из Барселоны.

Опытный Дани Алвес защищал цвета Барселоны на протяжении 8 лет. Теперь же игрок выступает за Ювентус и впервые встретится со своим бывшим клубом.

"Я должен сказать, что больше не чувствовал себя комфортно в Барсе", — признался Алвес.

"Некоторые вещи в клубе поменялись, и со временем мне всегда приходилось брать удар на себя. Они говорили: "Дани должен уйти". Я просто устал от этого. Я решил найти счастье где-нибудь еще", — рассказал защитник.

"Уверен, Барселона сейчас скучает по мне. Думаю, они оценили меня как профессионала, футболиста и хорошего человека. Я тот, кто привнес в их игру уникальность".

"Я говорил с игроками Барселоны и они сказали мне, что они скучают по той радости, которую я привносил в раздевалку. Они говорили мне, что я уникальный", — добавил Алвес.

Первый поединок четвертьфинального противостояния Ювентуса и Барселоны состоится в Турине 11-го апреля в 21:45.