Алонсо: Реалу повезло, что у них есть Каземиро

11 апреля 2017

Каземиро, Getty Images

Хавбек мюнхенской Баварии Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч с мадридским Реалом.

Бывший полузащитник Реала рассыпался в комплиментах в адрес хавбека Королевского клуба Карлоса Каземиро.

"Каземиро хочет играть еще лучше, у него высокий профессионализм и самоотдача. В некоторых аспектах игры он напоминает мне Мауро Силву. Я предрекаю ему блестящее будущее. Реалу повезло, что в его рядах есть такой игрок, как Каземиро", — цитирует Алонсо Marca.

Каземиро сыграл в текущем розыгрыше Лиге чемпионов четыре матча и забил один гол.

Первая игра между Баварией и Галактикос пройдет 12 апреля на стадионе Альянс Арена, а ответная – 18 апреля.

Источник: Marca

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