Мюллер: Друзья только и говорят о матче с Реалом

Нападающий Баварии Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

Первая игра между Баварией и Реалом состоится 12 апреля в Мюнхене.

"Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак. Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы", - цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

"Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче".

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Томас Мюллер сыграл семь матчей, забив три мяча.