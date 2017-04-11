Мюллер: Друзья только и говорят о матче с Реалом

Первая игра между Баварией и Реалом состоится 12 апреля в Мюнхене.
"Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак. Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы", - цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.
"Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче".
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Томас Мюллер сыграл семь матчей, забив три мяча.