Хави: Проблема в матчах с Ювентусом не в стиле их игры, а в обороне Барселоны

11 апреля 2017

Хави, Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал предстоящей борьбы сине-гранатовых с туринским Ювентусом.

Экс-каталонец, играющий за катарский клуба Аль-Садд, посоветовал Барселоне обратить внимание на линию обороны в матче с Ювентусом.

"С тех пор как мы в последний раз встречались с ними,  Барселона мало изменилась. А в составе соперника произошли значительные изменения. У них теперь есть такие игроки, как Игуаин, Манджукич, Алвес и Дибала. А в середине поля у них нет Погба, Видаля и Пирло", - цитирует Хави Marca.

"Проблема в матчах с Ювентусом не в стиле их игры, а в обороне. Но у Барселоны есть все предпосылки для успеха, а Луис Энрике – отличный специалист в вопросах тактики".

Первый матч четвертьфинального противостояния Ювентуса и Барселоны состоится в Турине 11-го апреля в 21:45.

Источник: Marca

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