Буффон: Мы стали опытнее

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон пообщался с журналистами накануне матча против Барселоны.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля на Ювентус Стэдиум.

"Я не пересматривал финал в Берлине, но у меня остались воспоминания о том вечере, и они дают повод сохранять оптимизм перед завтрашней встречей. Соперник значительно превосходил нас, особенно в подходе к игре", — сказал Буффон.

"Но мы стали опытнее. Мы провели два года на этом уровне с тех пор, и сейчас будем играть с совершенно другим настроем".

"Не хочу показаться неуважительным по отношению к другим футболистам Барселоны, но если у тебя есть Месси, Неймар и Суарес, сложно не обращать внимания на их игру в нападении. Они помогают друг другу, делятся голевыми передачами, получают удовольствие от игры в одной связке и играют на команду, так что соперникам Барсы приходится нелегко. Мои дети обожают Месси и Неймара, но я этому только рад, ведь получается, что у них хороший вкус".