Аллегри: Должны провести идеальный матч

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами накануне матча против Барселоны.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля на Ювентус Стэдиум.

"Куадрадо, Дибала, Манджукич и Игуаин сыграют с первых минут", — заявил Аллегри.

"Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но завтра сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостояниях с Барселоной нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти".

"Дибала? Пауло заметно прибавил. Месси уже многие годы лучший игрок в мире. Дибала же молод, но он быстро растет. Он может стать лучшим в мире наряду с Неймаром".

"Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти. Барселона проиграла в выходные, но она никогда не ошибается в такого рода матчах. Она всегда борется в гостевых матчах, так что мы должны хорошо сыграть, когда нам предоставится возможность ужалить ее".