Буффон: Мне повезло не пересекаться с Месси часто

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Очевидно, команда с Месси, Неймаром и Суаресом имеет мощную атакующую силу. На бумаге они сильнее, чем кто-либо. Каждый тренер хотел бы таких игроков. У них хорошие отношения и они помогают друг-другу на футбольном поле. Вот почему нам будет тяжело: мы будем играть не против трех личностей, а против одного целого ", — отметил Буффон тройку атаки Барселоны.

"Мои дети большие фанаты таких игроков, как Месси, Неймар и Суарес...Я единственный кто не пропустил гол от Месси? Я знал об этом, но уже позабыл. Мне повезло не пересекаться с ним часто и мне везло, что у меня такие защитники".

"Мы также счастливы иметь такого игрока, как Дани Алвес. Его присутствие и опыт послужили толчком для роста многих игроков здесь. Я благодарен ему, потому что он доказал, что очень полезен. Также наличие Игуаина и Дибала может дать нам большое преимущество. Они в очень хорошей форме", — констатировал голкипер Ювентуса.

Ювентус на домашнем стадионе примет Барселону в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 11 апреля.