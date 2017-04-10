Маскерано: Ювентус очень силен дома

Защитник Барселоны Хавьер Маскерано пообщался с журналистами накануне матча против Ювентуса.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля на Ювентус Стэдиум.

"Не думаю, что здесь идет речь о реванше. Как по мне, в футболе вообще не существует такого понятия, ведь проигранное уже не вернешь", — сказал Маскерано.

"После берлинского финала у Ювентуса и у нас появились новые игроки. Мы думаем лишь о том, чтобы показать хорошую игру и добиться положительного результата".

"Игуаин и Дибала — два великих чемпиона. Я играю с ними в одной сборной, так что знаю, на что они способны. Нам необходимо быть осторожными, ведь эти двое могут решить судьбу матча своим индивидуальным мастерством".

"Мы должны придерживаться своего стиля. Тем более в матче против Ювентуса, ведь он очень силен дома".