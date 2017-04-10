Жардим: По предыдущим матчам все могли видеть, насколько Фалькао важен для нас

Главный тренер Монако Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Жардим отметил положительный вклад Радамеля Фалькао в успехи команды, но посетовал на отсутствие двух важных исполнителей — Джибриля Сидибе и Темуе Бакайоко.

"Возвращение Радамеля Фалькао значит, что наша команда прибавляет в мастерстве и опыте. По предыдущим матчам Лиги чемпионов все вы могли видеть, насколько он важен для нас. Мы понимаем, что отсутствие Сидибе и Бакайоко таит в себе проблемы, но мы должны положиться на глубину нашего состава", — сказал Жардим.

"Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником, в составе которого полно очень хороших футболистов. Боруссия также обладает большим еврокубковым опытом и более длинной скамейкой. Надо будет продемонстрировать свои лучшие качества и показать на что мы способны. При этом, когда мы будем обороняться, должны помнить о мастерстве игроков Боруссии. Нужно соблюсти верный баланс", — считает тренер Монако.

"Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то прежде пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию", — добавил Жардим.

Первая игра состоится 11 апреля в Германии. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.