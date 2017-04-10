Прогноз на матч Ювентус — Барселона от букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной.

Букмекеры оценивают шансы Ювентуса и Барселоны на победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов практически равными.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Барселоны оценивается в 2,7. Вероятность ничьей оценивается в 3,3.

В свою очередь, букмекеры из конторы William Hill вовсе считают шансы команд на победу равными. Так, на успех Ювентуса контора принимает ставки с коэффициентом 2,7. Такие же котировки и на победу Барселоны. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.

Ювентус на домашнем стадионе примет Барселону в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 11 апреля.