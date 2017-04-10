Луис Энрике: Мне не нужно мотивировать своих игроков на Ювентус

Главный тренер Барселоны Луис Энрике пообщался с журналистами накануне матча против Ювентуса.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля на Ювентус Стэдиум.

"По сравнению с берлинским финалом команда Ювентуса немного преобразились. Не могу сказать, лучше она той, с которой мы играли два года назад, или хуже, но у них по-прежнему отличная команда", — сказал Луис Энрике.

"Обе команды верят в себя. Мне даже не нужно мотивировать своих игроков, ведь мы играем в четвертьфинале Лиги чемпионов против такой команды, как Ювентус".

"Я видел много матчей Юве в этом сезоне, и они всегда стараются играть в свой футбол. Но завтра мы, как и всегда, постараемся победить".