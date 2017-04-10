Геррейру: Не уверен, что Боруссия — фаворит матча с Монако

Полузащитник дортмундской Боруссии Рафаэль Геррейру дал свой комментарий накануне игры с Монако.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия сразится с Монако. Первая игра состоится 11 апреля в Германии.

"На нашем стадионе царит неповторимая атмосфера. Болельщики оказывают серьезное давление на гостей, и нам это приносит большую пользу", — сказал Геррейру.

"Это правда, что у нас есть некоторые проблемы в выездных поединках, но дома мы показываем хорошие результаты. Несколько игроков восстановились после травм, и им еще будет нужно время, чтобы выйти на свой привычный уровень".

"Мы играем против команды, у которой на данный момент дела идут очень хорошо. Встречаются две похожие команды. Я не уверен, что мы являемся фаворитами".