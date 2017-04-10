Тухель: Шансы в игре с Монако — 50 на 50

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель поделился своими ожиданиями от матча с Монако.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия сразится с Монако. Первая игра состоится 11 апреля в Германии.

"У Монако множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически", — сказал Тухель на предматчевой пресс-конференции.

"Монако — прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в завтрашнем матче — 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть".

"Мы не находимся в тяжелом положении. У нас был лишь один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение (1:4) от Баварии. Мы попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру. Иногда это приносит пользу, особенно когда ты играешь через каждые три дня".