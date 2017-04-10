Ройс может попасть в заявку на матч с Монако

10 апреля 2017

МАРКО РОЙС, GETTY IMAGES

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс восстановился после травмы.

Ройс получил травму в начале марта. Ожидалось, что игрок не сможет играть до конца апреля, но он готов вернуться уже в ближайшем матче.

Об этом на пресс-конференции перед матчем с Монако рассказал наставник Шмелей Томас Тухель.

"Марко Ройс тренировался с командой вчера. Сегодня он тоже появится на тренировке. После этого посмотрим, в каком он состоянии. Если мы включим его в заявку, то он будет готов выйти на поле", — сказал Тухель.

11 апреля Боруссия в родных стенах сразится с Монако в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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