Румменигге: Анчелотти хочет выбить Реал из Лиги чемпионов любой ценой

10 апреля 2017

Карло Анчелотти и Карл-Хайнц Румменигге, Getty Images

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что наставник команды Карло Анчелотти жаждет добыть победу над Реалом.

У мюнхенского клуба будет очень серьезный настрой на противостояние с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом заявил исполнительный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге изданию DPA.

"Мы должны сыграть два потрясающих матча, если хотим выйти в полуфинал. В Баварии я встречал различных тренеров. Анчелотти поражает спокойствием. С Реалом он одержал красивую победу в Лиге чемпионов. Думаю, что он намерен добыть победу над Галактикос любой ценой", — заявил Румменигге.

В среду, 12 апреля, Баварии предстоит в родных стенах сразиться с Реалом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: DPA

Команды
статьи по теме:
Бавария, Getty Images 08 апреля 2017 Бавария — Боруссия Д 4:1 Видео голов и обзор матча
Роберт Левандовски, Getty Images 08 апреля 2017 Бавария легко разобралась с Боруссией Д
Кевин Трапп, Getty Images 10 апреля 2017 Бавария проявляет интерес к Траппу — Kicker
Жером Боатенг (справа), Getty Images 09 апреля 2017 Боатенг: Бавария в матче с Боруссией Д не могла безрассудно бежать вперед
Левандовски получил травму в матче с Боруссией, Getty Images 10 апреля 2017 Левандовски пропустил тренировку Баварии
Арьен Роббен, getty images 09 апреля 2017 Роббен: Бавария не оставила Боруссии ни единого шанса
Бастиан Швайнштайгер, Getty Images 10 апреля 2017 Швайнштайгер: Надеюсь, Бавария сможет выиграть и Лигу чемпионов
 
 Rambler's Top100