Румменигге: Анчелотти хочет выбить Реал из Лиги чемпионов любой ценой

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что наставник команды Карло Анчелотти жаждет добыть победу над Реалом.

У мюнхенского клуба будет очень серьезный настрой на противостояние с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом заявил исполнительный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге изданию DPA.

"Мы должны сыграть два потрясающих матча, если хотим выйти в полуфинал. В Баварии я встречал различных тренеров. Анчелотти поражает спокойствием. С Реалом он одержал красивую победу в Лиге чемпионов. Думаю, что он намерен добыть победу над Галактикос любой ценой", — заявил Румменигге.

В среду, 12 апреля, Баварии предстоит в родных стенах сразиться с Реалом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.