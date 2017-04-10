Аппендицит не позволит Сидибе сыграть с Боруссией Д

10 апреля 2017

Джибриль Сидибе, getty images

Защитник Монако Джибриль Сидибе пропустит первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии из-за аппендицита.

Официальный сайт Монако сообщил, что вечером 9 апреля защитник команды Джибриль Сидибе был госпитализирован. Причиной стало воспаление аппендикса.

По информации L'Equipe, 24-летний защитник будет прооперирован. Точные сроки восстановления Джибриля неизвестны.

Скорее всего, в стартовом составе монегасков позицию правого защитника закроет Альмами Туре, хотя не исключено, что на нее сыграет номинальный центрбек Андреа Раджи.

Также встречу с дортмундцами из-за дисквалификации пропустит центральный полузащитник Темуе Бакайоко.

Матч Боруссия Д – Монако состоится 11 апреля. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Источник: Lequipe, Omnisport

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