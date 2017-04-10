Швайнштайгер: Надеюсь, Бавария сможет выиграть и Лигу чемпионов

Бывший полузащитник Баварии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал шансы мюнхенцев в Лиге чемпионов.

Немецкий хавбек защищающий цвета Чикаго Файр считает, что Бавария способна выиграть главный клубный турнир в этом сезоне.

"Я беспрерывно слежу за выступлением Баварии, поддерживаю связь с футболистами команды и сотрудниками клуба. Надеюсь, Бавария сможет выиграть и Лигу чемпионов", — цитирует Швайнштайгера Sport1.

Бавария единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 68 очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Галактикос предстоит встретиться с Баварией. Матч состоится 12 апреля, начало в 21:45.