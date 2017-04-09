Фабиньо: Монако не откажется от своей игры в матчах с Боруссией Д

Защитник Монако Фабиньо прокомментировал предстоящие матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией.

Бразильский защитник дал интервью официальному сайту УЕФА, где поделился мнением о предстоящих матчах в Лиге чемпионов, а также работе главного тренера Монако Леонарду Жардима.

"Когда узнали, что будем играть с Боруссией, то сразу поняли, что нас ждет встреча с тяжелым соперником. Который играет в атаке, как Манчестер Сити, и имеет много талантливой молодежи. В этом плане они похожи на нас. Превосходная команда, чуть более опытная в еврокубках, но мы ей ни в чем не уступим. Мы не откажемся от своего стиля игры. Он проложил нам дорогу в эту стадию турнира, так что будем играть в свой футбол и с Боруссией", - заявил Фабиньо.

"Как только я приехал в команду, тренер спросил, играл ли я когда-нибудь в полузащите. Он распознал во мне качества полузащитника. Первые два сезона он выпускал меня в центре поля время от времени, но я все же больше играл на краю обороны. В этом сезоне я регулярно играю в полузащите. Еще могу прибавить: игра головой, левая нога, последний пас. Я учусь, но я пробился в сборную как правый защитник и, думаю, способен решать задачи на обеих позициях".

"Жардим умеет доносить свои мысли до команды. Умеет убеждать игроков. Футболисты проникаются его идеями. Успехи команды подтверждают это. Наша сила — в интенсивности игры и скорости контратак. Именно поэтому мы забиваем так много".

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией состоится 11 апреля.