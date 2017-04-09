Хуммельс может пропустить матч с Реалом

Защитник Баварии Матс Хуммельс получил повреждение на тренировке.

Бавария вернулась к тренировкам после уверенной победы над дортмундской Боруссией. Мюнхенцы начали подготовку к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала и сразу понесли потери.

На тренировочном занятии получил травму основной защитник команды Матс Хуммельс. У игрока возникли проблемы с правой ногой. Подробности травмы и срок восстановления Хуммельса остаются неизвестными.

Таким образом, Хуммельс с большой вероятностью рискует пропустить матч с Реалом, а его место в старте, вероятно, займет Хави Мартинес.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Баварией и Реалом состоится 14 апреля. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.