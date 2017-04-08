Тер Штеген: Не думаю, что пропустим четыре мяча в игре с Ювентусом

08 апреля 2017

Марк-Андре тер Штеген, Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал предстоящий матч с Ювентусом в 1/4 Лиги чемпионов.

Вратарь "сине-гранатовых" уверен в том, что его команда не пропустит много голов в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским клубом.

"Не думаю, что мы пропустим четыре гола в первой встрече. Мне бы этого не хотелось. Мы знаем, что делать. Чтобы выглядеть достойно в матче с Ювентусом, надо побеждать", - цитирует тер Штегена Tuttomercatoweb.com.

Также немецкий голкипер вспомнил скандальный матч с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Первый матч с ПСЖ дался нелегко. Мы не хотим повторения. Эта игра — вопрос настроя. Сейчас и у нас, и у Ювентуса есть возможности пройти дальше. Все, кто смотрел матч  с парижанами, прекрасно видели, что Барселона забила шесть мячей. Арбитр был не на нашей стороне. Это был исторический поединок".

Отметим, что первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной состоится 11 апреля, а ответная пройдет 19 апреля.

Источник: Tutto Mercato

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