Дзофф: Не был впечатлен камбэком Барселоны с ПСЖ

Известный в прошлом вратарь Ювентуса Дино Дзофф не оценил выступление Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легендарный вратарь признался, что не был впечатлен камбэком Барселоны в матче с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению Дзоффа, Ювентус будет более серьезной проблемой для каталонцев.

"Этот камбэк....Я не был так впечатлен, несмотря на реакцию от СМИ", — сказал Дзофф.

"Конечно, такой камбэк не является чем-то обыденным, но французы выглядели взволнованными и напряженными. Мне не понравилось их выступление на Камп Ноу", — отметил экс-вратарь.

"Это будут отличные встречи. Скажете испанцам, чтобы они были осторожны. Этот Ювентус никогда не сдавался. На самом деле, я уверен в нем", — добавил Дзофф.

Стоит отметить, что первый матч Ювентуса и Барселоны состоится 11 апреля. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.