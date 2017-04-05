Игуаин: У Барселоны был плохой день в Париже

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"У Барселоны был плохой день в Париже, но я сомневаюсь, что у них будет еще один такой", — сказал Игуаин.

"Футбол может меняться очень быстро и команда, которая находилась в безвыходном положении сейчас в 1/4 финала", — отметил аргентинец.

Ювентус не побеждал в Лиге чемпионов с 1996 года, а Игуаин выразил надежду, что настало время для нового триумфа.

"Я надеюсь, что это как раз тот год, когда мы выиграем Лигу чемпионов. Вот почему я пришел сюда", — признался Игуаин.

Стоит отметить, что первый матч Ювентуса и Барселоны состоится 11 апреля. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.