Видаль о Реале: Надеемся снять все вопросы в первом матче

Полузащитник Баварии Артуро Видаль поделился своими ожиданиями от двухматчевой дуэли с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Чемпионы Германии на пути к 1/4 финала самого престижного европейского клубного турнира уверенно разобрались с Арсеналом, обыграв канониров со счетом 10:2 по сумме двух матчей.

Первый поединок между мюнхенцами и командой Арсена Венгера завершился разгромной победой Баварии со счетом 5:1, которая фактически превратила вторую игру в Лондоне в пустую формальность. Теперь же Видаль надеется, что нечто подобное его команде удастся провернуть с Реалом.

"Перед поединком с Мадридом нам предстоит сыграть два очень сложных матча против Хоффенхайма и дортмундской Боруссии. Эти игры подготовят нас к встрече с Реалом на 100 процентов".

"Мы надеемся снять все вопросы в первом матче".

"Главное для нас – оставаться собранными после потери мяча, потому что они попытаются воспользоваться этим и реализовать голевые моменты".

"Не думаю, что они будут вести игру — мы будем постоянно контролировать мяч. Однако нам необходимо как можно меньше ошибаться и воспользоваться теми шансами, которые у нас будут".

"Матчи против Реала будут отличаться от поединков с Атлетико. Мадрид не станет садиться в оборону и выжидать, как это делали Матрасники. Реал – большая команда, которая должна выходить и играть, доминировать и доказывать, что они чемпионы. Вот почему для нас это будет отличный матч. Встреча с соперником такого же уровня, как и мы – это всегда хорошо", — подытожил Видаль.

Матчи между Баварией и Реалом состоятся 12 и 18 апреля. Первый поединок пройдет на Альянц Арене в Мюнхене.