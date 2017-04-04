Ракитич: Мы не рады, что попали на Ювентус

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился своим мнением о грядущем сопернике по 1/4 финала Лиги чемпионов.

Иван Ракитич с большим уважением отнесся к Ювентусу, с которым Барселоне предстоит встретиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Жеребьевка? Мы не счастливы. Мы играли с Ювентусом два года назад в финале и знаем как они сильны. Манджукич сказал мне, что они тоже не хотели попасть на нас, но это Лига чемпионов", — сказал Ракитич.

"У Юве нет недостатков, они имеют четкий план и хорошую команду. Это будет сложное испытание для нас. Ювентус побеждал в Серии А пять лет подряд и они на вершине в этом сезоне. Теперь они могут достичь успеха в Европе. Они имеют великую историю и входят в 5-10 лучших команд в мире".

"Итальянцы оказывают давление на других, но я могу сказать, что это будет сложно сделать. Я имею хорошие воспоминанию о стадионе Ювентуса, тут я победил в Лиге Европы с Севильей", — вспомнил Ракитич.

Стоит отметить, что первый матч Ювентуса и Барселоны состоится 11 апреля. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.