Румменигге: Шансы на победу в Лиге чемпионов есть у всех, кроме Лестера

01 апреля 2017

Румменигге не видит больших шансов у Лестера, Getty Images

Член совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своими мыслями о текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Карл-Хайнц Румменниге с большим интересом ожидает поединков Лиги чемпионов. По мнению функционера, практически у всех участников есть шансы на победу в турнире. 

"В последние три сезона испанские команды побеждали в Лиге чемпионов, но я считаю, что на этот раз это сделать будет сложнее. Все четвертьфиналисты способны завоевать трофей — кроме, возможно, Лестера", — сказал Румменигге. 

"Сейчас сложно сказать, кто фаворит. Например, Юве выглядит очень сильным, поэтому я не уверен, что Барселона пройдет дальше". 

Ранее Румменигге признал, что мадридский Реал — лучший клуб Европы на данный момент. 

Источник: Football Italia

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