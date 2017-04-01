Румменигге: Шансы на победу в Лиге чемпионов есть у всех, кроме Лестера

Член совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своими мыслями о текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Карл-Хайнц Румменниге с большим интересом ожидает поединков Лиги чемпионов. По мнению функционера, практически у всех участников есть шансы на победу в турнире.

"В последние три сезона испанские команды побеждали в Лиге чемпионов, но я считаю, что на этот раз это сделать будет сложнее. Все четвертьфиналисты способны завоевать трофей — кроме, возможно, Лестера", — сказал Румменигге.

"Сейчас сложно сказать, кто фаворит. Например, Юве выглядит очень сильным, поэтому я не уверен, что Барселона пройдет дальше".

Ранее Румменигге признал, что мадридский Реал — лучший клуб Европы на данный момент.