Румменигге: Реал — клуб номер один в европейском футболе

Член совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился своим мнением о сопернике по 1/4 финала Лиги чемпионов — мадридском Реале.

Классическое противостояние Реала и Баварии вновь состоится в рамках Лиги чемпионов. Член совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге с большим уважением отнесся к сопернику.

"С Карло на нашей тренерской скамье мы может стоять лицом к лицу с самыми сложными задачами и смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал Румменигге.

"Мы очень рады будем увидится с тремя звездами атаки: Криштиану Роналду, Бензема и Бэйлом, и с невероятной полузащитой в лице Модрича и Крооса", — признался директор Баварии.

"Если вы спросите меня о текущем положении клубов в Европейском футболе, я по прежнему скажу: Реал Мадрид — номер один. Реал — это легенда, все знают об этом. Одиннадцать побед в Лиге чемпионов — это рекорд, который творился героями: от Ди Стефано до Криштиану Роналду", — отдал должное Реалу Румменигге.

Первый матч Баварии и Реала состоится 12 апреля, на Алльянц-Арене. Ответная встреча пройдет 18 апреля.

Стоит отметить, что Карл-Хайнц Румменигге встречался с Реалом в Кубке Чемпионов в качестве игрока Баварии. Тогда, в сезоне 1975/76, мюнхенцы уступили в 1/4 финала.