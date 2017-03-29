Интриге и голам — быть! Прогноз на матчи 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

Драма в Барселоне и голевая перестрелка в Менхенгладбахе еще свежи в памяти, но время не ждет, а значит, говорить о новых парах в рамках уже четвертьфинальной стадии не можно — нужно.

Трудно сказать, остались ли в 1/4 финале "младшей сестры" Лиги чемпионов самые сильные команды, но то, что на этой стадии мы увидим только самых достойных и упорных – факт.

Перед началом группового этапа соревнования выход в четвертьфинал таких команд, как Генк и Андерлехт, прогнозировали только самые отчаянные, но сегодня пребывание этих коллективов во главе с Русланом Малиновским и также не чужим украинским поклонникам футбола Лукашем Теодорчиком, на расстоянии трех шагов до вершины – факт. Несмотря на то, что "магистры" и "лиловые" не являются фаворитами своих противостояний с Манчестер Юнайтед и Сельтой, специалисты государственной лотереи тото "Фортуна Live" хоронить эти команды не советуют. Более того, в споре клуба нашего соотечественника с обидчиком Шахтера весьма вероятен сюрприз.

Ровные и очень интересные пары сформированы в двух других дуэлях. Противостояние голландского Аякса и представителя Германии Шальке наверняка подарит немалое количество голов и уйму ошибок команд в "тылу" – оба коллектива играют в острой атакующей манере и хорошей обороной не отличаются. А вот французский Лион и турецкий Бешикташ померяются скорее умением играть в "шахматный футбол" – эти команды склонны действовать, выбирая для достижения своих целей более осторожный стиль.

Как всегда с большим нетерпением болельщики ожидают возобновления соревнований в Лиге чемпионов. Здесь на аналогичной стадии жребий подарил сразу две просто-таки ураганные пары. Очевидно, что о споре немецкой Баварии и представителя Испании, клуба Реал из Мадрида, многие мечтали непосредственно в финале. Теперь же даже полуфинал достанется только одной из команд. Аналитики "Фортуна Live" склонны к мнению, что чуть выше шансы пробиться в следующий раунд у команды итальянского тренера Карло Анчелотти – в отличие от соперника, ФК Голливуд выглядит уверенно, в том числе, и в защите. Кроме того, в обоих матчах голов увидим скорее больше, чем меньше – вариант с ТМ в данном случае нужно держать в уме, но воспользоваться этим предложением в крайнем случае.

Не так давно эти клубы встречались как раз в финальном матче турнира, теперь же судьба свела Турин и Барселону в двух шагах от решающего матча. И нельзя не признать, что в контексте определения фаворита этой пары время на Старую Синьору подействовало самым "омолаживающим" образом! Нынешний Ювентус шансов триумфовать в противостоянии с Барселоной имеет куда больше, чем его предшественник. Даже с учетом сумасшедшей победы Блаугранас в домашнем противостоянии с ПСЖ, пробелов в игре этих "кулес" немало. Ювентус же, в сравнении с визави, сезон в целом проводит куда более ровно. Что, впрочем, означает только то, что хоронить Зебр заранее в этой дуэли не стоит. Барселона же, за счет "великолепной тройки" в атаке, имеет перед визави незначительный перевес.

Торжество атакующего футбола с аттракционом опасных моментов и, как следствие усилий команд, голепадом в обеих встречах, мы наверняка увидим в матчах немецкой Боруссии и представителя Франции Монако. Команда "Фортуна Live" не сомневается – коллективы Томаса Тухеля и Леонардо Жардима тушеваться не будут, вероятность более чем трех голов в каждой игре этих клубов весьма высока. И только в дуэли испанского Атлетико и бывшей команды Клаудио Раньери Лестера интриги скорее нет – в пользу действующего чемпиона Англии аргументы найти сложно.