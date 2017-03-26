Пирло: Ювентус может выиграть Лигу чемпионов

Экс-полузащитник Ювентуса Андреа Пирло уверен, что Старая Синьора ни в чем не уступает фаворитам ЛЧ, а даже превосходит их в тактической выучке.

Ювентус давно желает выиграть Лигу чемпионов, но в нынешнем сезоне Старой Синьоре придется сразиться в 1/4 с одним из главных фаворитов турнира – Барселоной.

"Ювентус может выиграть Лигу чемпионов. Он находится на одном уровне с другими, если не выше. Старая Синьора очень хорошо выучена тактически и способна дойти до финала", — уверен Пирло.

Схватка с Барселоной станет повторением финала ЛЧ 2015 года. Тогда Ювентус с Пирло в составе уступил 1:3.

"Мы верили, что способны победить, даже несмотря на то, что в атаке Барселоны играет трио, способное в любой момент решить исход поединка. Мы начали плохо, но тогда вернулись в игру, сравняли счет и могли победить. Очень больно было проигрывать. Я бы мог достичь всех целей, которые ставил перед приходом в Ювентус".

Встречи между Ювентусом и Барселоной состоятся 11 и 19 апреля.