Кроос: Я не боюсь Баварию

Полузащитника Реала Тони Крооса ничуть не смущает тот факт, что уже на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов его команде предстоит сразиться с Баварией.

Кроос является воспитанником Баварии. За первую команду Ротен Тони играл в период с 2007 по 2014 года, после чего перебрался в Реал.

"Я не боюсь Баварию. Если вы хотите побеждать в Лиге чемпионов, то вам в любом случае необходимо обыгрывать Баварию или Барселону", — приводит слова Крооса Marca.

"Я всегда любил идти навстречу новым вызовам и играть против лучших команд".

"Анчелотти — это синоним к слову успех. Он очень много общается с футболистами и создает в команде дружескую атмосферу. Игроки Реала очень расстроились, когда Карло покинул клуб".

Матчи между Реалом и Баварией состоятся 12 и 19 марта.