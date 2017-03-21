​Гризманн: Мне нравится Ювентус

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн считает, что Ювентус должен обыгрывать Барселону и проходить в полуфинал Лиги чемпионов.

В четвертьфинале ЛЧ Бьянко-нери предстоит двухматчевое противостояние с Барселоной, и Гризманн считает, что у Ювентуса есть все шансы на выход в следующий раунд.

"На этой стадии все равны", — цитирует Антуана L'Équipe.

"Но мне нравится Ювентус, против них сложно играть, как и против нас. Бавария и Реал будут фаворитами, но им предстоят поединки между собой, поэтому нас ждут большие матчи".

"Я думаю, Юве пройдет в полуфинал. Они не играют много сзади и выглядит очень надежно, завершено".

Первый матч между Ювентусом и Барселоной пройдет 11 апреля в Италии.