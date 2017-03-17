Шмельцер: Монако — очень решительная команда

17 марта 2017

Марсель Шмельцер, getty images

Защитник дортмундской Боруссии Марсель Шмельцер оценил соперника своей команды по 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки Боруссия за право играть в полуфинале ЛЧ поспорит с Монако.

"Перед нами стоит интересная задача, нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью", — цитирует Шмельцера официальный сайт УЕФА.

"Не только потому, что у Монако индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда".

"Если мы сами продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше".

Первый матч Шмели проведут 11 апреля в родных стенах, ответный — 19 апреля во Франции.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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