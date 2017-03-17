Недвед: Ювентус может играть с Барселоной без боязни

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед поделился эмоциями после жеребьевки 1/4 финали Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки Ювентус на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с Барселоной.

"Противостояние с Барселоной будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с Барсой", — сказал Недвед.

"Я считаю, что Ювентус сильно прибавил, если сравнивать с финалом Лиги чемпионов-2015. Нынешняя команда может играть с Барселоной без боязни".

"Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше".

Первый матч состоится в Италии 11 апреля, ответный — 19 апреля на Камп Ноу.