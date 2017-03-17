Недвед: Ювентус может играть с Барселоной без боязни

По итогам жеребьевки Ювентус на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с Барселоной.
"Противостояние с Барселоной будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с Барсой", — сказал Недвед.
"Я считаю, что Ювентус сильно прибавил, если сравнивать с финалом Лиги чемпионов-2015. Нынешняя команда может играть с Барселоной без боязни".
"Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше".
Первый матч состоится в Италии 11 апреля, ответный — 19 апреля на Камп Ноу.