Бутрагеньо: Хотели бы встретиться с Баварией на более поздней стадии

Директор мадридского Реала Эмилио Бутрагеньо дал свой комментарий по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Руководители мадридского Реала отметили сложный жребий, который им достался в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Бавария была одним из самых сложных соперников, которые могли достаться нам. Уверен, про нас они могут сказать то же самое. Обе команды знают друг-друга очень хорошо. Карло Анчелотти их тренер и он многое знает о нас. У них топовые футболисты, которые имеют массу опыта. Мы бы хотели встретиться с ними на более поздней стадии, но таков жребий", — сказал Бутрагеньо.

"Ответный матч дома дает нам небольшое преимущество, но нам нужно хорошо сыграть в Германии. Мы знаем, что 20 хороших минут в Германии могут решить все. Это не лучший жребий, который мы могли получить, но мы имеет отличных игроков. Это будет отличное противостояние", — добавил директор мадридского клуба.

Первый матч Баварии и Реала состоится 12 апреля, а ответная игра — 19 апреля.